AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمنع تسوس الأسنان.. باحثون صينيون يطورون "جل" جديدا

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:47 ص
جل جديد لمنع تسوس
جل جديد لمنع تسوس الأسنان
Advertisements
أ ش أ
طور باحثون صينيون "جل" نشطًا بيولوجيًا يكسو أسطح الأسنان، ويساعد على منع تسوس الأسنان.

وتمكن فريق من الباحثين في جامعة (هونج كونج)، من تطوير استراتيجية ذات شقين لمنع تسوس الأسنان وعلاجه.. وقال الباحثون "إن منع تكاثر البكتيريا المكونة لطبقات البلاك على أسطح الأسنان، التي تسبب تجاويف أو تلف مينا الأسنان مع تنامى فرص الإصلاح".

واعتمد الباحثون على طلاء مضاد للتجويف على "ببتيد مضاد للميكروبات طبيعى" يسمى (H5) ومنتجة من قبل الغدد اللعابية البشرية، ويمكن أن تمتص (H5) على مينا الأسنان وتعمل على تدمير مجموعة واسعة من البكتيريا والفطريات.

ولتعزيز إعادة التمعدن، أضاف الفريق مجموعة فسفوسرين إلى أحد أطراف ببتيد (H5)، والتي اعتقدوا أنها يمكن أن تساعد في جذب أيونات الكالسيوم لإصلاح المينا أكثر من ( H5 ) الطبيعي .. ووفقا للدراسة ، قاموا باختبار الببتيد المعدل على شرائح الأضراس البشرية .

وقالت الدراسة إنه بالمقارنة مع فيروس (اتش - 5) الطبيعي امتص الببتيد الجديد بقوة أكبر على سطح السن وقتل المزيد من البكتيريا ويحول دون الالتصاق بها ويحمي الأسنان من إزالة المعادن.

وقال الباحثون إنه بعد التنظيف بالفرشاة ، يمكن للناس يومًا ما تطبيق الببتيد المعدل على أسنانهم كورنيش أو جل للحماية من تسوس الأسنان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحارب التسوس .. فوائد غير متوقعة لـ مضغ العلكة بعد تناول الطعام مباشرة

أبرزها الـ جيلي كولا.. 3 أطعمة تسبب تسوس الأسنان

تحمي من الأمراض.. 8 فوائد لتنظيف الأسنان وأشهر الطرق لعلاجها

4 أطعمة غير مكلفة تحارب وتعالج تسوس الأسنان

علماء كنديون يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

أبرزها الاكتئاب واضطرابات المعدة.. أمراض تنذرك للإصابة بـ جفاف الفم

ترشيحاتنا

تبدأ من 1000 جنيه للمتر.. تعرف على أسعار التصالح في مدينة نصر حسب الشارع

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

مجدي عبدالغني: فايلر جوزيه جديد.. والزمالك الأفضل.. والمنتخب فاقد الروح.. فيديو

في صراع شرس.. ديك يقتل صاحبه بضربة مخلب

15 معلومة عن ميجان ماركل قبل لقائها بالأمير هاري.. مدافعة عن حقوق المرأة وهذا هو اسمها الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية

أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور

وداعا للموبايلات الصغيرة في العمل.. جوجل تتحدى عملاءها بهاتف ورقي.. شاهد