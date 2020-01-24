أحمد سلام يكتب: حدث في يناير سنة 1952

يومان في شهر يناير سنة 1952 غيرا وجه مصر على نحو يستلزم” التذكير” بما جرى تأكيدا على أن مصر قوية بأبنائها ودائما تستطيع إن أرادت، ويشهد علي ذلك التاريخ المؤكد لتمسك الشعب المصري بإرادة الحياة طوال تاريخ موغل في القدم تصدت فيه مصر للمستعمرين والطامعين بل والحكام المستبدين وذاك يؤكد قوة الإرادة لدى شعب الجبارين.





حديثي مقدمة للتذكير بأخطر حدثين في تاريخ مصر المعاصر وقد غيرا وجه التاريخ الأول :- مجزرة الإسماعيلية في 25 يناير سنة 1952 والتي تم اتخاذها ”عيدا” للشرطة يوم أن حاصرت القوات البريطانية مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بعد رفض الإنذار البريطاني الموجه بأن تسلم قوات البوليس المصري بالإسماعيلية أسلحتها وتجلو عن دار المحافظة والثكنات وقتها وبحسب وثائق تلك الأيام تم تسليم إنذار إلي قائد بلوكات النظام اللواء أحمد رائف فرفض الإنذار وقام بالاتصال بوزير الداخلية فؤاد باشا سراج الدين الذي طلب من قوات البوليس المصري رفض الإنذار والمقاومة حتى النهاية .





إثر ما سلف نفذ الإنجليز تهديداتهم ليتم ضرب مبني المحافظة بالمدافع والقنابل ورد رجال البوليس علي ذلك ببسالة رغم عدم التكافؤ في العدد والأسلحة وكانت معركة شرف وبطولة إنتهت إلي استشهاد أعداد كبيرة من رجال البوليس وإقتحام المديرية وأسر من ظلوا على قيد الحياة ومنهم اللواء أحمد رائف قائد بلوكات النظام واليوزباشي مصطفي رفعت.





يومها أقر قائد القوات البريطانية ببسالة المصريين وشجاعتهم وقد قاتلوا حتى آخر طلقة .





منذ ذلك التاريخ أصبح يوم 25 يناير ” عيدا للشرطة.

في اليوم التالي 26 يناير 1952 كان غضب الشعب المصري جم لتخرج الجماهير غاضبة لما حدث في الإسماعيلية وكانت الغضبة في القاهرة شديدة وقد خرجت مظاهرات نحو الجامعة ومجلس الوزراء والسفارة البريطانية للمطالبة بقطع العلاقات مع إنجلترا .

قبل ظهر 26 يناير سنة 1952 كانت القاهرة ” تحترق” وقد إنطلقت الشرارة الأولي من ميدان الأوبرا لتمتد إلي الفنادق ودور السينما والبنوك ومكاتب الشركات .

نزلت قوات الجيش للشوارع وتم إعلان الأحكام العرفية

ظل “الفاعل ” مجهولا ولكن الدلائل تشير إلي أن ” إنجلترا” والقصر وراء ماحدث وتمضي الأحداث ساخنة ليسجل التاريخ بأن ماحدث في مصر في 25 يناير و26 يناير سنة 1952 من مسببات التعجيل بثورة 23 يولية سنة 1952

في ذكري مرور ثمانية وستون عامًا علي حريق القاهرة في اليوم التالي لمذبحة الإسماعيلية وصمود رجال البوليس البواسل دفاعا عن مديرية الإسماعيلية ... مصر تحملت كثيرا ولم تنكسر إرادتها وهاهي تسترجع التاريخ في كل ذكري وأبدا لن تنسي وستظل قوية صامدة أمام أي عدوان .!





ولكى تفهم سر هذا التحول المفاجئ في سياسة المملكة المتحدة مع مصر لابد من معرفة ظروف و دوافع ميلاد فكرة الاتحاد الأوروبي.









١٩٤٥ .. انتهت الحرب العالمية الثانية .. وظهرت اقطاب جديدة تحكم العالم .. امريكا وروسيا .. وبدأت اوروبا تخاف على مصالحها .





١٩٤٦ .. اعلن ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في زيورخ عن رغبته في جعل اوروبا كيان واحد وليكن اسمه الولايات المتحدة الاوروبية .. مجرد فكرة ..





١٩٥١ .. تم انشاء اول نواة صغيرة للفكرة .. اتحاد الصلب والفحم الاوروبي في باريس .. بمشاركة ٦ دول هى فرنسا وبلجيكا والمانيا الغربية ولكسمبورج وايطاليا وهولندا .





١٩٥٧ .. كيان اتحاد الصلب والفحم الاوروبي وسع نشاطه وغير اسمه الى المجتمع الاقتصادي الاوروبي .. وتم دعوة بريطانيا صاحبة الفكرة للإنضمام .. ورفضت لانها اكبر من الاختلاط بالدول الصغيرة .. و الحقيقة ان بريطانيا سعرت بالقلق من تشجيع امريكا وترحيبها بالفكرة .





١٩٦١ .. بريطانيا تغير رأيها .. وتعلن رغبتها في الانضمام للكيان .. خصوصا بعد تنامي اقتصاد الدول الستة .. لكن شارل ديجول رئيس فرنسا رفض وعارض بشراسة .. و كان يرى ان بريطانيا تحقق مصالح امريكا .





١٩٦٨ .. رحل شارل ديجول عن حكم فرنسا بعد مظاهرات الطلبة .. وانفتح الطريق لبريطانيا للإنضمام بتشجيع امريكي.





١٩٧٣ .. تنضم بريطانيا رسميا للمجتمع الاقتصادي الاوروبي .. و حدث خلاف في الشارع السياسي الانجليزي بين حزبي العمال والمحافظين لرفض العمال خضوع بريطانيا العظمى لسلطة اعلى منها.





١٩٧٥ .. استفتاء شعبي على بقاء او خروج بريطانيا من المجتمع الاقتصادي الاوروبي وتظهر النتيجة نعم للبقاء.





١٩٩٣ .. الكيان يتسع و يشمل ٢٨ دولة ويتم تسميته الاتحاد الاوروبي طبقا لمعاهدة ماستريخت ومقره بروكسل .. عملة موحدة اليورو و فيزا موحدة الشنجن .. برلمان موحد .. محكمة عدل موحدة .. سوق مشتركة .. لكن بريطانيا تمسكت بعملتها وفيزتها ورفضت اليورو والشنجن.





٢٠٠٤ .. انضمام دول شرق اوروبا مثل استونيا ولاتفيا ومقدونيا وغيرهم للاتحاد الاوروبي ليشمل كل دول اوروبا تقريبا ما عدا تركيا العرة طبعا .. وبعد انضمامهم هاجر جزء كبير منهم لبريطانيا .





٢٠٠٨ .. ازمة اقتصادية كبيرة لان أوروبا نتيجة تطبيق نفس السياسات الاقتصادية وقيمة العملة في دول لها ظروف مختلفة حدث افلاس وضعف بعض الدول مثل اليونان وايرلندا والبرتغال وايطاليا .. وهاجر الكثير منهم للدول الغنية واكترها بريطانيا .. و بصفتها عضو في الاتحاد لازم تدفع كثيرا لإنقاذ الدول المفلسة.





٢٠١١ .. بدأ يظهر تيار واسع يطالب بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي وسموه بريكست حتى داخل حزب المحافظين نفسه في وجود ديفيد كاميرون الداعم للبقاء بالاتحاد لأسباب اقتصادية وسياسية .. بالاضافة لحزب جديد معارض اسمه حزب الاستقلال و عمال على اشتراكيين يدعمون البريكست.





٢٠١٤ .. تيار البريكست يترسخ اكثر بعد فوز حزب الاستقلال ب ٢٧% من مقاعد البرلمان الاوروبي وليس البريطاني.





٢٠١٥ .. الانتخابات البرلمانية البريطانية .. ديفيد كاميرون وعد ان لو حزب المحافظين كسب في البرلمان سيجرى استفتاء على البريكزت . وكسب وعمل الاستفتاء وكان مطمن ان النتيجة هى البقاء.





٢٠١٦ .. في مفاجأة مدوية التصويت يخرج بلا للبقاء .. نعم للخروج .. نعم للبريكست .. وكانت اكبر حجة منطقية هي ان الوجود في الاتحاد ملئ البلد مهاجرين .ومن صدمو ديفيد كاميرون استقال من الحرج .





٢٠١٦ .. تيريزا ماي تبدأ تلعب على كل الحبال .. تعلن للشعب انها خارجة من الاتحاد وستنفذ الاستفتاء ولو على رقبتها .. وفي نفس الوقت تتملق قادة المعارضة وتعينهم في مناصب كبيرة مثل بوريس جونسون عمدة لندن وجعلته وزير خارجية بغرض ارضاء امريكا.





٢٠١٧ .. البرلمان الاوروبي يقول لبريطانيا الاستفتاء غير ملزم لنا وسنفعل المادة ٥٠ ومطلوب سداد ٤٠ مليار يورو و اقامة مفتوحة للمهاجرين وشريط حدودي بين ايرلندا الشمالية والجنوبية و شروط اخرى .. الاتحاد الاوروبي لا يريد ان يفقد بريطانيا من ناحية .. وخايف دول أخرى تتشجع و تقلد بريطانيا واولها فرنسا .





٢٠١٨ .. حاولت تيريزا ماي تعمل خروج ملائم ..انفصال مع بقاء سوق مشتركة .. الانجليز انقسموا نصين بريطانيا لازم تطلع من غير اتفاق ..والفريق الثانى انهم يخرجوا باتفاق وسياسة وحفاظ على المصالح.





٢٠١٩ .. البرلمان رفض خطط المايعة بتاعتها الخروج من الاتحاد ٣ مرات. استقالت ماي من حزب المحافظين ومن رئاسة الوزراء .. واستلم بوريس جونسون وبالفعل حدد موعد البريكست في ٣١ يناير ٢٠٢٠ .





الانجليز مؤيدى الانفصال بمنتهى السرعة يرون ان وجود بريطانيا في الاتحاد ما هو الا خدمة لمصالح امريكية في اوروبا وان امريكا تستعمل بريطانيا في الاتحاد .. والعرق الانجليزي رافض ويرى الجوازة من الاول كانت غلط .





بريطانيا تتصرف منفردة عن اوروبا كلها .. والانفصال يكلفها الكثير جدا .. ولازم تبدأ تبني علاقاتها واسواقها واتفاقياتها واستثماراتها فى كل حتة في العالم ممكن تكسب منها .





والاستقبال الذي حصل للسيسي في بريطانيا يقول لك ان مصر قوة اقليمية ودولية لا يستهان بها والعالم كله يتطلع جدا للتعامل مع مصر الجديدة .. لو كانت مصر دولة هفأ وضعيفة وبلا مستقبل ليس لدى الانجليز رفاهية انهم يفكروا في مصر .. مش ينزل يستقبلك في الشارع؟؟





كسر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون البروتوكول ولم ينتظر حتى يصل الرئيس السيسي إلى بوابة تن داونيج ستريت بل تقدم لاستقبال الضيف المصري فى منتصف الطريق لمصافحته بحفاوة بالغة.









وفى تقديري انها ليست نظرية ترحيب بل لهم مصالح عندنا .. و يتحد القوميون ليخنس الماسون. والعالم الآن تحت راية السلام والمحبة.





عاش اللي خلاكى عزيزة يا مصر.







