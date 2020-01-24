الاستقرار يسود.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-1-2020

استقرت أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24-1-2020، أمام الجنيه المصري، مقارنة بأسعار أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة في مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت على النحو التالي:





ثبت سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.76 جنيها للشراء، و15.86 جنيها للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.46 جنيه للشراء، 17.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، حيث بلغ 20.68 جنيها للشراء، و20.86 جنيه للبيع مقابل 20.54 جنيه للشراء، و20.71 جنيها للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم الجمعة

ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.19 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس بـ 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 51.64 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 51.63 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.



