قبل إعلان صفقة القرن.. الجيش الإسرائيلي يعلن التأهب والطوارئ

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الجيش الإسرائيلي رفعت حالة التأهب في البلاد بعد ورود معلومات حول قرب الإعلان عن صفقة القرن.

وقالت القناة "12 العبرية" إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في جميع أنحاء الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، تحسبا لإعلان صفقة القرن في وقت قريب.

يشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس، تلقيا دعوة مساء اليوم؛ لاجتماع في واشنطن بخصوص صفقة القرن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه من المقرر أن يصل نتنياهو وجانتس إلى واشنطن يوم الثلاثاء القادم، مبينة أنه سيتم وضعهم خلال الاجتماع في آخر تطورات خطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وكشفت القناة 12 العبرية عن بنود خطيرة للتسوية الأمريكية المعروفة بـ صفقة القرن والتي تعتزم الإدارة الأمريكية نشر مبادئها خلال 24 ساعة القادمة وفق ما أعلنته واشنطن.

وأولى هذه المبادئ التي كشفت عنها القناة هي عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على الحدود، وستكون هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على القدس.

ووفق القناة 12 فإن بنود الصفقة تشمل أيضا فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المفتوحة المسماة C، والموافقة على كافة المتطلبات الأمنية الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أنه سيجري خلال الصفقة عملية محدودة لتبادل الأراضي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وسيتم تعويض الفلسطينيين بأراض في النقب.

وفي قضية خطيرة أيضا تمس الملايين من الشعب الفلسطيني المهجّر من أرضه قسرا فإن ووفق الصفقة فلا تعويض للاجئين الفلسطينيين كما كشفت القناة، مع احتمالية لاستيعاب محدود لعدد قليل منهم.

هذه البنود التي كشفت عنها القناة 12 العبرية من المتوقع أن تجد ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين، الامر الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى رفع حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس وعلى حدود غزة خشية من ردود أفعال فلسطينية على هذه البنود الخطيرة، والتي تعطي الحق لمن لا حق له.