وزير الرياضة: ثقتي كبيرة في منتخب اليد والتأهل لأولمبياد طوكيو

توجه صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الي الجمهورية التونسية الشقيقة، لمؤازرة منتخب مصر لكرة اليد في مباراة نصف النهائي أمام نظيره منتخب الجزائر الشقيق.





وتقام المباراة في الرابعة والنصف عصر اليوم، فى إطار نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .





وقال وزير الرياضة أن لديه كل الثقة في تحقيق أبطال مصر الفوز اليوم وحسم تأهلهم لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، والتأهل لنهائي البطولة الافريقية واقتناص لقب البطولة .





وقد أشاد صبحي بالأداء المتميز والبطولى لمنتخب مصر لكرة اليد والذي قدمه خلال المباريات الماضية في البطولة، مشيرا الي تقديم كامل الدعم والمساندة لهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الشعب المصري، وإضافة إنجاز رياضي جديد لسجل الرياضة المصرية .





وقد تمكن منتخب مصر فى تحقيق الفوز في كل مبارياته بالدور الأول حيث تغلب على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19 .



