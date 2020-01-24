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مرأة

لو من مواليد الثمانينات.. استعيدي ملابس الطفولة لموضة العام

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تتغير الموضة من عام لأخر ، كما انها تعيد نفسها علي مر السنين، وتشهد الايام الحالية من 2020 موضة البنطلون الجينز الهاي وسط والحزام الجلد والبلوفرات التريكو .

وأكدت مصممة الأزياء منة صادق أن مواليد الثمانينات هما الاكثر حظا في موضة العام لأنها تعيد ملابسهم بأيام الطفولة من خلال الهايكول والبنطلون الجينز المام فيت وهو نفس استايل  الثمانينات .


ونصحت منة باستعادة ارتداء ملابس والدتك في هذه الفترة والتي تناسب ملابس العام سواء بالشتوي أو الصيفي، فلا تترددي في ارتداء ملابس الثمانينات ويمكن أن نستوحيها من أفلام هذه الفترة.

ومن ابرز صيحات الموضة في 2020 البنطلون الجينز الوساع الهاي وسط مع الحزام الجلد والجاكت الجينز الواسع، والبلوفرات الواسعة الغير مجسمة، البنطلون الشارليستون علي سويتشرت ملون .

استخدام الحزام العريض على الوسط فوق البلوفر او فوق البلوزة الشتوي والدريس الصوف الطويل ارتداء الهاف بوت بأشكاله المختلفة. 


أما الجواكت الملونة غير المجسمة هي موضة العام بألوان مختلفة مع كوتشي ملون والتي يمكن تنسيقها على البنطلون الماف فيت او البوي فريند .

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