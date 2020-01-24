الأوقاف: هؤلاء أول من تُسعَّر بهم النار يوم القيامة.. فيديو

أكد الشيخ محمد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف أن أكثر ما يثير مخاوفه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إن أول الناس تسعر بهم النار يوم القيامة رجل استشهد فيأتي به وتقول له الملائكة عرفت نعم الله فقال نعم: فيقول الله فما عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقول جرئ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.





وأضاف كيلاني خلال حوار لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن هناك رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فقال: فما عملت فيه؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.





وتابع مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف أن هناك رجلا وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فيقال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقته فيها لك قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.



