محمد جاد: مصر آمنة من فيروس كورونا وجاهزة للتعامل مع القادمين..فيديو

أكد الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج صباح البلد، أن هناك حالة من القلق والخوف في ظل انتشار فيروس كورونا؛ مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية قد حذرت من انتشار الفيروس.





وأضاف الإعلامي محمد جاد خلال تقديمه برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد انه على الرغم من تحذيرات منظمة الصحة العالمية فإن مصر آمنة من أي فيروسات.





وتابع مقدم برنامج صباح البلد أن وزارة الصحة المصرية قد رفعت حالة الطوارئ القصوى في جميع أقسام الحجر الصحي فى المنافذ البحرية والجوية و استعدت بشكل جيد لمواجهة هذا الفيروس.





وأشار الإعلامي محمد جاد إلى أنه يتم المناظرة والكشف على جميع المسافرين الذين أتوا من بلاد ظهر فيها هذا الفيروس لكي يتم العزل الفوري والتعامل مع أى خطر بشكل سريع.



