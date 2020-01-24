للجمعة الثانية على التوالي.. الاحتلال يقتحم الأقصى ويضرب المصلين.. شاهد

اقتحمت قوات الاحتلال فجرا المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين بالأعيرة المطاطية والضرب واجبرتهم على إخلاء ساحات الاقصى وذلك للجمعة الثانية على التوالي.

وحاصر عشرات الجنود المدججين بالسلاح المئات المصلين في سطح مسجد قبة الصخرة المشرفة، وشكلوا سلسلة أمام المسجد لمنع المصلين من السير والتواجد في المكان، وخلال دقائق هاجموا المصلين الذين رددوا التكبيرات أمام قوات وضباط الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية باتجاه المصلين، ولاحقتهم باتجاه باب حطة حتى اجبرتهم على الخروج من المسجد.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من منطقة باب حطة واحتجزتهما في مركز شرطة باب الاسباط.

وقامت قوات الاحتلال المنتشرة على أبواب المسجد الأقصى المبارك بملاحقة الشبان الذين قاموا بتوزيع الشاي والسحلب والكعك على المصلين خلال دخولهم وخروجهم من الأقصى، واحتجزت خمسة منهم وحررت هويات.

وأوضح الشاب بشير الرشق أحد الشبان أن قوات الاحتلال احتجزتهم لأكثر من ساعة ثم استدعوا طواقم بلدية الاحتلال والتي قاموا بمصادرة المواد الغذائية والمشروبات التي كانت معهم ، وحررت لهم مخالفات بقيمة (750) شيكل.

كما ادى المبعدون عن المسجد الأقصى المبارك الصلاة عند باب حطة رغم الملاحقة لهم ومحاولة منعهم.