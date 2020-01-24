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ادعيلى وخلى بالك منهم.. شقيق الرائد ماجد صبرى يروى تفاصيل مؤثرة عن استشهاد أخيه.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:38 ص
شقيق الشهيد الرائد
شقيق الشهيد الرائد ماجد صبرى
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شيرين عادل
قال حازم صبرى، شقيق الشهيد الرائد ماجد صبرى، إنه كان دائم الاتصال بأخيه ليطمئن على أحواله خاصة وإنه يعمل فى إحدى الدول العربية وليس مقيما فى مصر. 

وكشف حازم صبرى، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية  DMC ، عن تفاصيل تلقيه خبر استشهاد أخيه  حيث تلقى  محادثة هاتفية من أحد زملائه أخبره فيه قائلا: "عندى خبر وحش ليك.. ماجد أخوك استشهد". 

وأوضح، أنه اتصل هاتفيا بشقيقه يوم استشهاده، ليفاجئه الأخير بوصايا كان مفادها "أنا طالع مأمورية النهاردة خلى بالك من بابا وماما وادعيلى.. خليك جنبهم وياريت ترجع مصر". 

ولفت  شقيق الشهيد  الرائد ماجد صبرى ، إلى أنه قبل تلقيه هذا الخبر تلقى قبل قبل أسابيع مضت أيضا خبر استشهاد صديق أخيه فكان رد شقيقه وقتئذ  " شهيد بيوصل شهيد". 

وتابع حازم صبرى، أنه بمجرد علمه بنبأ استشهاد شقيقه لم يتمالك نفسه من شدة البكاء والحزن وقام فى نفس اليوم بالسفر من الرياض للقاهرة لمتابعة تفاصيل دفن شقيقه الشهيد ومؤازرة والديه.
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