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طريقة عمل نجرسكو بخطوات الشيف شربيني

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:12 ص
طريقة عمل نجرسكو
طريقة عمل نجرسكو بخطوات الشيف شربيني
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اسماء محمد
نقدم لك طريقة عمل نجرسكو بخطوات الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير نجرسكو:
مكرونة 
صدور دجاج
 بصل 
ثوم
 دقيق 
لبن 
اعشاب 
مشروم 
بسلة 
زبدة 
ملح فلفل 
كريمة لباني 
مكعب 
مرقة 

طريقة عمل نجرسكو
* ضعي ماء مغلي على النار وزيت وضعي فيها المكرونة ثم ضعي زيت في طاسة على النار مع بصل مفروم والدجاج
* ضيفى البسلة وملح وفلفل وكريمة اللباني ثم ضيفي المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا
* ضعي زبدة في حلة على النار مع دقيق وقلبيه جيدا حتى يذوب الدقيق مع الزبدة ثم ضيفي اللبن وقلبيه
* ضيفي كريمة لباني ثم ضعي خليط المكرونة في طاجن وعليها والبشاميل وادخليها فرن ساخن لتنضج وقدميها ساخنة


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