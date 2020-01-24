علي غزلان مطلوب على تويتر.. تعرف على السبب





جاء الهجوم عليه بعد نشر كتابه في "معرض الكتاب" الذي احتوى على ألفاظ بذيئة وغير لائقة، مطالبين الرقابة بوضع حد لهذه المهزلة.





وتضمنت التعليقات الآتي: "فين الناس اللي بتحط معايير الكتب التي تنزل في معرض الكتاب".. "هو علي غزلان ده إيه؟ ده يعني محتوى ينزل في معرض الكتاب ؟" وغيرها من التعليقات.





كما هاجمه البعض الآخر بسبب إنتشار صور جريئة للفنانة منة عرفة، عبر مواقع السوشيال ميديا، خاصة بعد تداول أنباء إرتباطهما، ووجه إليه الجمهور العديد من التعليقات القاسية.

شن رواد السوشيال ميديا، هجوما كبيرا على البلوجر علي غزلان، الأمر الذي جعله يتصدر قائمة التريند على "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية.