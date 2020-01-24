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أخبار العالم

إعلان صفقة القرن قبل الثلاثاء المقبل.. ترامب يفاجئ الفلسطينيين

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:34 م
إعلان صفقة القرن
إعلان صفقة القرن قبل الثلاثاء القادم .. ترامب يفاجئ الفلسطين
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سمر صالح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الفلسطينيين قد يتعاطون سلبيا في المرحلة الأولى مع خطة السلام التي سيتم الإعلان عنها قبل الثلاثاء المقبل.

 

واعتبرت صحيفة إسرائيلية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بنشر خطته للسلام التي يطلق عليها صفقة القرن بأنه بمثابة هدية القرن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، "تلقى نتنياهو هدية القرن يوم الخميس عندما دعاه نائب الرئيس مايك بينس ومعه زعيم حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات يوم الثلاثاء المقبل حول خطة السلام التي طال انتظارها، والمعروفة باسم "صفقة القرن".

 

وبينت الصحيفة أن القرار بمثابة "هدية لعدة أسباب، أولًا من المقرر أن يجري الكنيست يوم الثلاثاء تصويتًا مصيريًا على طلب نتنياهو بالحصانة من المحاكمة بسبب جرائمه المزعومة بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة. هل يتراجع "كاحوال لافان" الآن عن طلب عقد الجلسة بسبب القمة في واشنطن أم أنه سيتمسك بسلاحه؟".

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