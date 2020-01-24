في أقل من 24 ساعة.. أمن الجيزة يضبط المتهمين بقتل شهيد لقمة العيش بمدينة الصف

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط المتهمين بقتل سائق سيارة نقل رميًا بالرصاص وإصابة تباعًا أثناء محاولة سرقتهما على الطريق الإقليمي بالصف.





وتبين من التحريات، أن المتهمين خفير خصوصي ونجل عمه وقاما بقتل المجنى عليه وإصابة السائق وقاما بسرقة 400 جنيه منهما.









بداية الواقعة بعد تلقى الأجهزة بلاغا يفيد بمصرع سائق واصابة تباع على الطريق الإقليمي بالصف، وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث من مباحث قطاع جنوب الجيزة لتحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم.





وأفادت التحريات بقيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن المجني عليه صالح مسعد صالح سائق سيارة نقل يعمل في نقل الطوب من وإلى المصانع بالصف وأنه منذ قرابة 5 أيام أثناء توجه المجني عليه بسيارته وبرفقته تباع "نجل عمه" من العياط لمصانع الطوب بالصف وسيره على طريق المحاجر بالطريق الإقليمي اعترض طريقه مسلحون.





وأضافت التحريات وتحقيقات النيابة أن المسلحين طلبوا منه تسليم أمواله ومتعلقاته فاستجاب لهم وعندما حاولوا الاستيلاء علي السيارة رفض وقاومهم فأطلقوا عليه النيران ما أدي لمقتله وإصابة التباع وفروا هاربين.





وتولى فريق البحث فحص العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب جرائم مماثلة والمفرج عنهم حديثا، بالإضافة لعرض صور لبعض المسجلين جرائم سرقة بالإكراه علي المصاب الثاني للتعرف عليها.





تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.