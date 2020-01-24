الجيش السوري يستعيد مناطق بريف إدلب الجنوبي الشرقي

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري، قرية السمكة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وذلك بعد تكبيد تنظيم (جبهة النصرة) خسائر بالأفراد والعتاد.





وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الجمعة، أن وحدات الجيش العاملة في ريف (معرة النعمان) وبعد صدها الهجوم الكبير الذي شنه إرهابيو (جبهة النصرة) والمجموعات التي تتبع لهم على محور (التح - ابو جريف) قامت بإعادة الانتشار والتجمع على اتجاه قرية (السمكة) وطهرتها من الإرهابيين، مؤكدة أن وحدات الجيش تتابع عملياتها على المحور بقوة؛ لتطهيرهما من الإرهابيين.





يذكر أن التنظيمات الإرهابية شنت، أمس، هجوما على اتجاه محور (التح - أبو جريف) عبر الزج بأعداد كبيرة واستخدام مختلف أنواع الأسلحة والعربات المفخخة.