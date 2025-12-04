مجلس جائزة التميز الحكومي: نهدف لخلق خدمات حكومية خالية من التعقيدات

ألقى محمد بن عبد الله القرقاوي، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي كلمة ضمن فعاليات حفل تكريم الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة التميز الحكومي العربي لعام 2025، الذي استضافته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وجاء نص الكلمة كالتالي:

معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية... أصحاب المعالي والسعادة.. الحضور الكريم... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نلتقي اليوم مجدداً في الدورة الرابعة من جائزة التميز الحكومي العربي .. جائزة هدفها تطوير الخدمات، وتكريم الشخصيات، وإلهام الحكومات، وإلقاء الضوء على تجارب ناجحة وممارسات مميزة عبر عالمنا العربي، هدفها خدمة الناس وتحسين حياتهم.

الحضور الكريم العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.. وفي هذا العالم، سؤال واحد يفرض نفسه هل ننتظر التغيير.. أم نصنعه ؟ الحكومات التي ستقود العقد القادم هي تلك التي تتحرك قبل أن يفرض عليها التحرك، وتبتكر قبل أن تُجبر على الابتكار، وتقرأ المستقبل قبل أن يصل. حكومات ترى التحديات فرصاً، وترى البيروقراطية عائقاً يجب كسره، لا عادة يجب استمرارها.

أصحاب المعالي والسعادة هذه المرونة والاستباقية ليست إصلاحات إدارية جزئية، بل مسيرة دائمة ومستمرة في التميز الحكومي. وبالرغم من التحديات التي تواجه منطقتنا العربية .. تحديات جيوسياسية وعلمية وتكنولوجية وتنموية وغيرها ... نزداد إيماناً ويقيناً كل يوم بأن التركيز على المساحات المضيئة والنماذج الإيجابية هي التي تدفعنا للأمام .. وأن الجهود المخلصة والصادقة قادرة على تقليص الفجوات بين الواقع والمأمول.

السيدات والسادة يقال أن البساطة هي أعلى درجات الإتقان والهدف الأسمى هو خلق خدمات حكومية مرنة .. خالية من التعقيدات... وفي هذه الدورة، أطلقنا فئة "المبادرة العربية لتصفير البيروقراطية" .. لأن تحسين الخدمات لا يبدأ من إضافة المزيد .. بل من إزالة ما لا حاجة له. فأرقى درجات الإتقان ليست التعقيد.. بل البساطة .. واقوي الحكومات ليست الأكبر حجماً .. بل الأسرع والأقدر على خدمة الإنسان.

الحضور الكريم... حققت هذه الجائزة في دورتها الرابعة نتائج استثنائية .. ويظهر ذلك جلياً في عدد المشاركات ومستوى التنافس ونوعية الأفكار الأكثر ابتكاراً والأعمق أثراً مقارنة بالدورات السابقة.

الأرقام هذا العام واضحة وتعكس الحراك المتزايد: أكثر من 14 ألف مشاركة، و 6,600 طلب ترشح، و 16 ألف مشارك. هذه ليست أرقاماً ... هذه رسالة: أن العالم العربي قادر على التطوير حين تتوفر الإرادة. هذا الحراك هو دليل على زيادة الوعي العربي بأهمية التطوير الحكومي وهو ما يعزز إصرارنا على مواصلة رحلة التميز الحكومي في وطننا العربي.

السادة الحضور في الختام، أشكر معالي أحمد أبو الغيط وجامعة الدول العربية على الشراكة الفاعلة ، وأشكر كل حكومة عربية شاركت .. فالقصة ليست جائزة فقط، بل رحلة تميز نصنعها معاً. رحلة هدفها مستقبل أفضل... وخدمة أفضل... وإنسان أفضل. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

