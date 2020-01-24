اتحاد اليد ينجح في تغيير حكم مباراة مصر والجزائر

نجحت اتصالات المهندس هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد المتواجد في تونس حاليا لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته اليوم أمام منتخب الجزائر في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الإفريقية ومعه مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد ورئيس بعثة المنتخب الوطني في تونس في تغيير حكم المباراة التي ترشح لإدارتها طاقم تحكيم سنغالي وتغييره إلى طاقم تحكيم إسباني وهو نفس طاقم الحكام الذي أدار مباراة تونس والجزائر في ختام المجموعة الثانية للدور الثاني .





وكان طاقم تحكيم مباراة مصر وأنجولا التوجولي أثار حفيظة مسؤولي اتحاد اليد بسبب المجاملة الواضحة لمنتخب أنجولا بالإضافة إلي إشهار البطاقات الصفراء للاعبي مصر دون أسباب واضحة بالإضافة إلي طرد أحمد خيري وإبراهيم المصري حتي وصل الأمر إلي أن لعب المنتخب المصري بأربعة لاعبين فقط في بداية الشوط الثاني وأدي إلي تعادل منتخب أنجولا عدة مرات .





ويواجه منتخب الفراعنة الجزائر في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة في الدور قبل للنهائي للبطولة بينما يلعب المنتخب التونسي صاحب الأرض والجمهور أمام المنتخب الأنجولي في مباراة الطرف الأخر للدور قبل النهائي .





جدير بالذكر أن بطولة الأمم الإفريقية يتأهل الفائز باللقب فقط إلي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان أواخر يوليو المقبل فيما يلعب الفريق صاحب المركز الثاني في تصفيات الملحق الأوروبي الذي تقام مبارياته خلال شهر أبريل المقبل بالقاهرة .