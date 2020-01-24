رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط: مصر موضع للعديد من دول العالم

وقال رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط خلال مكالمة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز: أبعث تحية كمواطن إلى الرئيس السيسي لأنه أعاد لمصر مكانتها في العالم فهو لا يخطو خطوة ولا يأخذ قرار الا في صالح مصر المصريين.





وتابع رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط: أ بعث تحية لرجال الشرطة في عيدهم فرجل الشرطة ليس انسان عادي ولكنه يمثل القانون لذلك علينا ان نحترمه ونحتفي به.





وأضاف قلتة : أنا لست قلقا بشأن مصر لأن التاريخ والخبرة وطبيعة الإنسان المصرى والرئيس العظيم سيمنع اأداء الوطن من تحقيق أهدافهم.



