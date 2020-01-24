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رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط: مصر موضع للعديد من دول العالم

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:12 م
الأنبا يوحنا قلته
الأنبا يوحنا قلته رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط السابق
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ياسمين سامي
أكد الأنبا يوحنا قلته رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط السابق إن للشرطة المصرية دور كبير في حماية أمن واستقرار الوطن والمواطنين ودفع الإرهاب ومواجهته بكل أشكاله.

وقال رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط خلال مكالمة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز: أبعث تحية كمواطن إلى الرئيس السيسي لأنه أعاد لمصر مكانتها في العالم فهو لا يخطو خطوة ولا يأخذ قرار الا في صالح مصر المصريين.

وتابع رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط: أبعث تحية لرجال الشرطة في عيدهم فرجل الشرطة ليس انسان عادي ولكنه يمثل القانون لذلك علينا ان نحترمه ونحتفي به.

وأضاف قلتة: أنا لست قلقا بشأن مصر لأن التاريخ والخبرة وطبيعة الإنسان المصرى والرئيس العظيم سيمنع اأداء الوطن من تحقيق أهدافهم.

وأردف: سافرت معظم بلاد العالم ووجدت ان مصر موضع حقد من بعض الدول الصغيرة والتي تري مصر دولة شامخة في طريقها للنهوض.
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