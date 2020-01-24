ضبط عامل استولى على مليون جنيه من ٨ أشخاص بسوهاج

تقدم ٨ أشخاص ببلاغ لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلي ضد أحد الأشخاص يقيم دائرة مركز سوهاج، لاستيلائه على ٩٠٠ ألف جنيه منهم بزعم توظيفها في مجال العقارات، وتم ضبط المتهم.





تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود محضر محرر بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة، يتضمن تقدم ٨ أشخاص ببلاغ يتهمون فيه عامل بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 900 ألف جنيه، بزعم استثمارها في مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، مقابل فائدة شهرية إلا أنه لم يف بوعوده.





وتبين من التحريات صحة الواقعة وكشفت التحريات عن حصول المتهم على مبالغ مالية من آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا فى الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.





حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.







