AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عامل استولى على مليون جنيه من ٨ أشخاص بسوهاج

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
تقدم ٨ أشخاص ببلاغ لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلي ضد أحد الأشخاص يقيم دائرة مركز سوهاج، لاستيلائه على ٩٠٠ ألف جنيه منهم بزعم توظيفها في مجال العقارات، وتم ضبط المتهم. 

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود محضر محرر بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة، يتضمن تقدم  ٨ أشخاص ببلاغ يتهمون فيه عامل بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 900 ألف جنيه، بزعم استثمارها في مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، مقابل فائدة شهرية إلا أنه لم يف بوعوده. 

وتبين من التحريات صحة الواقعة وكشفت التحريات عن حصول المتهم  على مبالغ مالية من آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا فى الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. 

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط نصاب استولى على 3.5 مليون جنيه من مواطنين في سوهاج بزعم توظيفها

حبس سيدة لاستيلائها على أموال وتوظيفها فى تجارة الملابس

ضبط شخص نصب على 3 مواطنين بزعم توظيف أموالهم بسوهاج

ضبط شخص استولى من مواطنين على 500 ألف جنيه بزعم توظيفها بالغربية

بحجة توظيفها.. ضبط شخص استولى على 5ر1 مليون جنيه بالنصب على ٨ مواطنين في سوهاج

بزعم توظيف أموالهم.. ضبط شخص استولى على 3 ملايين جنيه من بعض المواطنين

ترشيحاتنا

بعد انتشار صورة جريئة لـ منة عرفة.. الجمهور: فين علي غزلان

الأقصر تتزين بلافتات نادي القرن.. والاشتراكات تبدأ من 45 ألف جنيه بالتقسيط

شاهد.. محمد صلاح يعلن مفاجأة لجمهوره

إعلان صفقة القرن خلال ساعات.. تفاصيل خطيرة عن الخطة الأمريكية

أخبار الرياضة.. عبد الحفيظ يصدم جماهير القلعة الحمراء.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

إصابة شخص فى انفجار ضخم بـ هيوستن الأمريكية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه الأنفلونزا.. أعراض فيروس كورونا القاتل.. ونصائح للحماية والوقاية

هناكل ايه النهاردة .. مكرونة فرن بالخضار وكبدة دجاج وملوخية.. والحلو: تورتة الآيس كريم

علي الشيزلونج.. نوال الزغبي بفستان أسود تبهر جمهورها