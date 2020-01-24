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رياضة

قروا الفاتحة عليا..جهاد جريشة يكشف مخطط الغندور وعصام عبد الفتاح

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:06 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
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يسرى غازى
أكد الحكم الدولي جهاد جريشة أن الثنائى عصام عبدالفتاح عضو لجنة حكام إفريقيا وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الحالية يقودان مخططا لإبعاده عن المشاركة فى إدارة نهائيات كأس العالم 2022.

كانت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور أحالت جهاد جريشة الى لجنة الانضباط فى الجبلاية وبدورها قامت بإخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم إشراكه في إدارة أية مباريات خاضعة تحت عباءة الاتحاد الإفريقي بعد تقديمه شكوى ضد جمال الغندور تضمنت أحقيته من تصدر ترتيب القائمة الدولية للحكام.

قال جهاد جريشة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": ترتيب القائمة الدولية للحكام تم تزييفه بمعرفة اللجنة السابقة والحالية وتم عقد جلسة بين الطرفين وقروا الفاتحة على أن جهاد جريشة ميروحش كأس العالم 2022.

تابع جهاد جريشة: حجة عبدالفتاح والغندور السن على الرغم أن الحكم الدولي نواف شكر الله البحريني فى نفس المرحلة العمرية وشارك فى إدارة نهائيات مونديال روسيا الأخير ولم يكن هناك أية أزمة فى ذلك من جانب لجنة الحكام التابعة لاتحاد بلاده.

أضاف جهاد جريشة: أنا شاركت فى إدارة كأس العالم الأخير في روسيا وأولمبياد ريودى جانيرو فى البرازيل 2016 إلى جانب كأس العالم للناشئين فى كندا وتم وضعي فى ترتيب القائمة الدولية للحكام رقم 3 والتراجع بعدما كنت رقم واحد.

استطرد قائلا: الغندور وعبدالفتاح مش عايزين حد تانى يبقى أعلى منهم في إدارة نهائيات كأس العالم وده السبب الرئيسي وراء إبعادي عن رقم واحد فى قائمة الحكام الدولية حيث أن ترشيحات الكاف تتضمن حكم واحد فقط من كل اتحاد أهلي في القارة السمراء لافتا إلى أن جمال الغندور أدار نهائيات المونديال مرتين وعندما احترف عام 1998 فى اليابان وقطر تم وضعه رقم واحد فى القائمة الدولية استنادا إلى أنه أدار كأس عالم ونفس الأمر عصام عبدالفتاح الذى لم يشارك سوى فى إدارة كأس عالم واحد فقط وتعرض للإصابة في وتر أكيلس وفى عامى 2007 و2008 تم وضعه فى صدارة القائمة الدولية بداعى إدارته نهائيات المونديال.

شدد على أن عبدالفتاح والغندور الكبير لا يرغبان فى أن يدير جهاد جريشة نهائيات مونديال 2022 حتى لا يتواجد حكم آخر يتم كتابته فى تاريخ التحكيم المصري أنه شارك فى إدارة نهائيات كأس العالم مرتين مشددا على أنه تضرر كثيرا من الناحية المعنوية وعلى صعيد ترشيحه لادارة نهائيات مونديال 2022 بعد تراجعه فى ترتيب القائمة الدولية للحكام وقرار إيقافه وإحالته إلى لجنة الإنضباط مشددا على أنه لن يترك حقه.

يذكر أن الحكم الدولى جهاد جريشة أطلق بيانا ناريا حول تراجع ترتيبه فى القائمة الدولية للحكام الذى أعلنت عنه اللجنة الرئيسية للحكام مؤخرا إلى الترتيب الثالث.

وتضمن بيان جهاد جريشة تضرره من تراجع ترتيبه من المركز الأول إلى الثالث فى القائمة الدولية للحكام مشددا على أحقيته فى التواجد على رأس القائمة الدولية لقضاة الملاعب.

وحصل "صدى البلد" على الترتيب النهائى الخاص بقائمة الحكام الدولية عن الموسم الماضي التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء ترتيب القائمة الدولية لحكام الساحة السبعة عن الموسم الماضي على النحو التالي:

إبراهيم نور الدين فى الترتيب الأول وأمين عمر ثانيا وجهاد جريشة ثالثا ومحمود البنا رابعا وأحمد الغندور خامسا ومحمد عادل سادسا ومحمد معروف سابعا.


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