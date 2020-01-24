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ديني

وزير الأوقاف: هذه الأسرة تستحق الفخر و تمدنا بروح كبيرة

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:54 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
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إيمان طلعت
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه شعر بفخر كبير أثناء جلوسه بجوار أسرة الشهيد العميد "وائل طاحون" في احتفالات الشرطة بعيدها الوطني أمس".

وأضاف وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة اليوم بعنوان " فضل الشهادة"، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، أن أسرة الشهيد البطل "طاحون" تدفع ببطل ثالث إلى ميدان المعركة بعد استشهاد الأب وزوج الإبنة، معقبا: "هي دي الأسرة اللي تستحق أن نفتخر بها".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن مثل هذه الأسرة هى التى نفتخر بها وهى تمدنا بروح كبيرة، ونحن ندرك أن عشرات الآلاف من جميع الأسر على استعداد أن يدفعوا بأبنائهم وأنفسهم فى سبيل هذا الوطن.  

وتابع: أن الدفاع عن الأوطان لو لم يأتي به دين، لكان الإنسان الوطني الأصيل سيدفع بنفسه للتضحية من أجل وطنه، مشددا على أن الالتفاف خلف قيادتنا السياسية، وشرطتنا وقواتنا المسلحة هو واجب فى الوقت الحالي.
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