وزير الأوقاف: هذه الأسرة تستحق الفخر و تمدنا بروح كبيرة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إ نه شعر بفخر كبير أثناء جلوسه بجوار أسرة الشهيد العميد "وائل طاحون" في احتفالات الشرطة بعيدها الوطني أمس".





وأضاف وزير الأوقاف ، خلال خطبة الجمعة اليوم بعنوان " فضل الشهادة"، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، أن أسرة الشهيد البطل "طاحون" تدفع ببطل ثالث إلى ميدان المعركة بعد استشهاد الأب وزوج الإبنة، معقبا: "هي دي الأسرة اللي تستحق أن نفتخر بها".





وأشار وزير الأوقاف إ لى أن مثل هذه الأسرة هى التى نفتخر بها وهى تمدنا بروح كبيرة، ونحن ندرك أن عشرات الآلاف من جميع الأسر على استعداد أن يدفعوا بأبنائهم وأنفسهم فى سبيل هذا الوطن.





وتابع: أن الدفاع عن الأوطان لو لم يأتي به دين، لكان الإنسان الوطني الأصيل سيدفع بنفسه للتضحية من أجل وطنه، مشددا على أن الالتفاف خلف قيادتنا السياسية، وشرطتنا وقواتنا المسلحة هو واجب فى الوقت الحالي.