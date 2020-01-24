محافظ السويس يشدد على تكثيف أعمال التطوير بعدد من المرافق بالأحياء المختلفة

أجرى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ، اليوم الجمعة ، جولة تفقدية ، علي الخدمات والمرافق العامة والرصف والتطوير الذي يتم بأحياء المحافظة، وبدأها بمتابعة أعمال التطوير والرصف وازدواج طريق الخدمة بداية من 24 أكتوبر وحتي الموقف الإقليمي استكمالا لما تم رصف من الموقف الاقليمي لسيارات الأجرة وحتي نهاية مساكن السلام بحي فيصل.





وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال والتمهيد للطريق المؤدي لمستشفي التأمين الصحي الجديد الذي يقام بمدينة 24 أكتوبر.





وتفقد صقر مدينة دارك بحي فيصل لمتابعة أعمال توصيل المرافق العامة بها ، مؤكدا علي مديرية الإسكان والمرافق سرعة إنجاز الأعمال المتبقية من المرافق والخدمات بها، بالتنسيق مع حي فيصل ، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ، وشركة توزيع الكهرباء ، والشركات المنفذة للأعمال .





كما تابع أعمال الرصف والإنارة العامة بشارع المحروسة بداية من أمام مركز شباب المدينة حتي ميدان عبد الحليم محمود بمنطقة الزراير بحي الأربعين.





وشدد المحافظ علي حي فيصل وحي الاربعين باستكمال أعمال إزالة أي عشوائيات وتعديات سواء علي طريق السويس/ القاهرة أو بمنطقة المحروسة، مؤكدا علي حي السويس بمراجعة تراخيص جميع الإبراج بمنطقة المحروسة والتأكد من وجود جراجات أسفل كل برج وتحرير محاضر للمخالفين.





ونبه المحافظ علي إدارة المرور بمنع وقوف السيارات والتكدس المروري بطريق المحروسة، كما طالب المواطنين بالحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال رصف وتطوير للمنطقة والالتزام بتعليمات الحي والمرور والمرافق,





وتفقد المحافظ ومرافقوه أيضا، خط مياه 450 م الذي يدعم مدينة السلام 1 و2 ، بالإضافة إلي توصيل خط المياه من العاشر لمدينة السلام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير خطوط وشبكات ومحطات المياه والصرف الصحي لمحافظة السويس.





رافق نائب المحافظ في جولته كل من وليد شوقي رئيس حي عتاقة والعميد إيهاب سراج رئيس حي الأربعين وفاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وأمل إبراهيم رئيس حي السويس والمهندس عبد الصمد أحمد مدير عام مديرية الإسكان والمهندس وجدي السيد مدير مديرية الطرق ومحمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس والنقل وخالد محمد ممثل شركة الكهرباء القناة بالسويس وادارتي المرور وشرطة المرافق وممثلي الشعبة الهندسية وإدارات الهندسية والتنظيم والإشغالات والمرافق بالأحياء وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.