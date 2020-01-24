أردوغان يهدي ميركل "خوذة ومرآة" ورد فعل غريب من المستشارة الألمانية.. فيديو

في تصرف آثار جدلا واسعا، أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "خوذة" ومرآة" وذلك خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية – الألمانية في إسطنبول.





لكن رد فعل المستشارة الألماني أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يبدو أنها دهشت من تلك الهدية ونظرت للمرآه بطريقة انتشرت بين النشطاء والوسائل الإعلامية.





وفي مقطع فيديو خلال افتتاح المباني الجديدة للجامعة في اسطنبول، أثار تصرف الرئيس التركي ضجة على مواقع التواصل وقوبل بسخرية واسعة، بعد أن قام بتصرف غريب عقب قص شريط الافتتاح.





وبعدها، أهدى أردوغان للمستشارة الألمانية مرآة على شكل تحفة فنية يبدو أنها على الطراز العثماني، إضافة إلى "خوذة".





فيما سخر بعد النشطاء من الهدية التي اختارها أردوغان ليقدمها للمستشارة الألمانية معتبرين أنه لازال يعيش في حلم السلطنة العثمانية، أو أنه متأثر بمسلسل "أرطغرل"





ووصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الخميس، إلى مدينة إسطنبول، في زيارة عمل استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.