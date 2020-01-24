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أخبار العالم

أردوغان: أرسلنا خبراء ومستشارين عسكريين إلى ليبيا لتدريب قوات حكومة السراج

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:44 م
رجب طيب أردوغان وفايز
رجب طيب أردوغان وفايز السراج
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أن تركيا أرسلت قوات ومستشارين وخبراء عسكريين إلى ليبيا لتدريب قوات حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، "نعمل على دعم قوات حكومة فايز السراج ونقدّم لها الدعم المادي والاستراتيجي وهذا مسار وافق عليه البرلمان التركي".



وأضاف أردوغان "ميركل يجب أن تزيد ضغطها على الجهات المعنية لتقديم المساعدات للشعب الليبي".

ومن جانبها، أكدت ميركل أن الاشتباكات في ليبيا تقلصت إلى حد كبير عقب قمة موسكو الأخيرة.

ودعت المستشارة الألمانية الأطراف الليبية إلى التعاون للحفاظ على وقف إطلاق النار.
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