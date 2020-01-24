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أخبار العالم

أردوغان يهدد بفوضى شاملة في حوض البحر المتوسط

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحدوث حالة من الفوضى تؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله، ما لم يتم تحقيق التهدئة في ليبيا بأقرب وقت.

وقال أردوغان في كلمة له اليوم الجمعة في الحرم الجديد للجامعة الألمانية بإسطنبول بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إنه في حال لم يتم تحقيق التهدئة في ليبيا بأقرب وقت، فإن حالة الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله .. إذا كنا لا نريد ظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية كالقاعدة وداعش في ليبيا، فيجب علينا تسريع عملية الحل .. نتمنى ألا يكرر المجتمع الدولي في ليبيا الخطأ الذي ارتكبه في سوريا".

ونوه أردوغان إلى أن "خطة السلام تعد خطوة مهمة نحو إعادة تأسيس الاستقرار السياسي في ليبيا، ونجاحها مرتبط بتنفيذ القرارات"،على حد زعمه.

وكان الرئيس التركي قد أعلن إرسال عسكريين أتراك إلى ليبيا للقتال إلى جوار الميليشيات التي تديرها حكومة السراج.

وقالت تقارير إعلامية وحقوقية إن أردوغان قام بنقل ميليشيا مسلحة من سوريا إلى ليبيا للقتال إلى جوار حكومة السراج.
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