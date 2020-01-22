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أخبار العالم

مصر على رأسها.. صحيفة تكشف هدف أردوغان من غزو ليبيا ولماذا سيفشل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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شريف سيد
نشرت صحيفة "عرب نيوز" السعودية تقريرا قالت فيه إن مشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مؤتمر برلين حول ليبيا، دليل واضح على خسارته الفادحة التي تلقاها على يد الجيش الوطني الليبي. 

وقالت الصحيفة إن تبرير تركيا لدخولها الأراضي الليبية، أن ليبيا مدينة لهم بمبالغ مالية ضخمة بعد تمويلهم لمشاريع خلال عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأضافت أن هذا الغرض كاذب وغير صحيح، إلا أن الغرض الرئيسي من دخول تركيا إلى الأراضي الليبية محاولة زعزعة استقرار مصر، وبعض دول أوروبا. 

وتابعت أن خسارة تركيا لرهانها على جماعة الإخوان الارهابية في سوريا ومصر والسودان، وليبيا، إلا أنها لا تزال تحاول السيطرة على ليبيا عبر حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج. 

وكشفت الصحيفة عن خطة تركيا من وراء إرسال مقاتلين أجانب إلى طرابلس، وهو في حالة فشل اتفاق برلين، سيقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق، وفي حالة سيطر الجيش الوطني الليبي على العاصمة طرابلس، سينشرون الفوضى في المدينة، وذلك من أجل الضغط على دول أوروبا لتنفيذ مطالبة المستمرة منهم. 

والسبب الآخر المتعلق بمصر، حيث يرغب أردوغان بشدة في زعزعة استقرار مصر، وهو ما فشل فيه خلال الفترة الماضية. 

 

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