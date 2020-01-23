إرهابيون بالإيجار.. أردوغان يدفع ملايين الدولارات لدعم المرتزقة في ليبيا

أعدت مؤسسة ماعت تقرير بالفيديو يكشف بالأرقام تفاصيل التمويل التركي للمرتزقة في ليبيا، والذين تم إرسالهم للقتال بجانب حكومة فايز السراج، وذلك لتنفيذ مخططات رجب الطيب أ ردوغان في احتلال ليبيا لنهب ثرواتها.





وأضاف التقرير أن تركيا قامت بتأجير ميليشيات وعناصر إرهابية من سوريا، للقتال في ليبيا، وذلك بدفع ٢٥٠٠ دولار شهريا لكل إرهابي منهم، والعمل على تنفيذ مخطط أردوغان التخريبي في ليبيا والمنطقة.



