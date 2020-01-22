تركيا تكذب ولا تتجمل.. إيطاليا تفضح ادعاءات أردوغان حول تعاون البلدين فى استغلال نفط ليبيا

نقلت صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية عن وزارة الخارجية الإيطالية نفيها مزاعم تركيا حول إجراء مفاوضات بين البلدين لاستغلال موارد النفط الليبية، وصفة تلك المزاعم بأنها "عارية من الصحة".





وقالت الخارجية الإيطالية في بيان صحفي "إيطاليا ترى دائمًا أن استغلال موارد الطاقة في البحر المتوسط يجب أن يتم من خلال التعاون بين جميع الدول المطلة عليه".





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وأضافت الخارجية الإيطالية "ولتحقيق ذلك، فمن الضروري البدء بالتفاوض بين جميع الأطراف المعنية حول ترسيم حدود المناطق البحرية".





وتابعت الخارجية الإيطالية أن بلادها أعلنت موقفها بهذا الصدد لمدة أشهر، وفي كل لقاء بين المسئولين الإيطاليين والأتراك.





وادّعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين الماضي أن أنقرة تتفاوض مع روما على إجراء عمليات الحفر والتنقيب في حقول نفط ليبية تشملها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وحكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج، والذي قوبل باستنكار المجتمع الدولي باعتباره مخالفًا للقانون الدولي.