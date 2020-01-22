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أبو الغيط يكشف تفاصيل وثيقة برلين لحل أزمة ليبيا ويحكي ما حدث بالغرف المغلقة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:27 ص
أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
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توك شو
حل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضيفًا على الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج، على مسئوليتى المذاع على قناة صدي البلد، وكشف أبو الغيط تفاصيل ما دار باجتماع برين، وموقف الدول من التدخل التركي فى الشأن الليبي.
وقد جاء فى الحوار: 

أبو الغيط يكشف تفاصيل وثيقة برلين لحل الأزمة الليبية.. فيديو






قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن وثيقة مؤتمر برلين بها 55 بند تعالج 3 محاور رئيسية سواء في المحور السياسي والاقتصادي والأمني وحقوق الإنسان في ليبيا.


وأضاف أحمد أبو الغيط في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وثيقة برلين تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار.


وتابع أبو الغيط:"   الوثيقة تستهدف حل التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة في ليبيا وإطلاق عملية عسكرية في صورة تفاعل عسكري لتأسيس منظومة عسكرية جديدة، وإنشاء حكومة جديدة".


وأكمل أبو الغيط:" تم تكليف المبعوث الأممي  في ليبيا التحرك مع الأطراف  للتوصل إلى تفاهم لتثبيت وقف إطلاق النار ويتبعه بدء العملية السياسية".


ولفت أبوالغيط: "العالم الغربى والاتحاد الأوروبي أظهر اهتماما كبيرا بإنهاء الأزمة الليبية للمحافظة على مصالحهم".

أبو الغيط: تركيا لا تستطيع إعاقة مصالح دول شرق المتوسط ..فيديو

 

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأداء التركي صوته عال ولكن هناك حقائق على الأرض، على رأسها حماية الاتحاد الأوروبي لمصالح كلا من اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

 

وأضاف أحمد أبو الغيط، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فرنسا أرسلت لأول مرة منذ 5 أعوام حاملة الطائرات شارل ديجول إلى شرق المتوسط لمتابعة الأوضاع في شرق المتوسط وتوجه هذه الرسالة إلى تركيا.

 

وتابع أحمد أبو الغيط، "إسرائيل متواجدة في المنطقة وهي قوة عسكرية مؤكدة في شرق المتوسط، وهناك إمكانات مصرية في تسييل الغاز في المنطقة".

 

وأكمل أبو الغيط "تركيا لا تستطيع إعاقة دول شرق المتوسط رغم صوتها العالي والتهديدات"، مضيفا "وثيقة برلين  تستهدف حل التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة في ليبيا وإطلاق عملية عسكرية في صورة تفاعل عسكري لتأسيس منظومة عسكرية جديدة، وإنشاء حكومة جديدة".


وأكمل أبو الغيط: "تم تكليف المبعوث الأممي في ليبيا التحرك مع الأطراف للتوصل إلى تفاهم لتثبيت وقف إطلاق النار ويتبعه بدء العملية السياسية".


أبو الغيط: تركيا ترتدي جاكيت بأحزمة وتصرفاتها في شرق المتوسط تهدد القانون الدولي


وأضاف أحمد أبو الغيط في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تركيا تجد  نفسها  في وضع  وكأنها شخص يرتدي جاكيت مربوط بأحزمة   لأن أوضاعها الجغرافية فرضت عليها  اتفاقيات تعطي الجيران تركيا  حقوق ومصالح.قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه في يوم 8 يناير تم توقيع اتفاقية بين روسيا وتركيا على خط غاز قادم من  أذربيجان عبر الأراضي الروسية وتركيا وصولا إلى بلغاريا وشرق أوروبا.


وتابع أبو الغيط:"  تركيا تقول ان مصالحها مقيدة في مياه المتوسط  وتعتقد أن لها منطقة اقتصادية خالصة بها وهي غير قادرة على تحديد ملامح الخريطة البحرية الخاصة بها مع اليونان وقبرص".


وأكمل أحمد أبو الغيط:"  تركيا متواجدة في إطار جغرافي ضيق للغاية وفتحت شهيتهم على ثروات شرق المتوسط".


ولفت أبو الغيط:" قررت تركيا التعامل بتصرفات تهدد القانون الدولي وتتصدم بالاتحاد الأوروبي في شرق المتوسط".

أبو الغيط: حدود مصر البحرية واضحة.. واتفاقياتها مع كل الأطراف جعلتها في وضع مثالي


قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن  تركيا تشتبك مع إسرائيل على مصالح في الغاز وعلى خطوط غاز ممتدة إلى أوروبا.

وأضاف  أبو الغيط في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  حدود مصر  البحرية واضحة واتفاقياتها مع كل الأطراف جعلتها في وضع مثالي .

وتابع :  حدود مصر واضحة وحقول الغاز المصرية متواجدة في منطقة الاستخدام الاقتصادي الخالص إلى مصر".

ولفت أحمد أبو الغيط:"  تركيا تقول ان مصالحها مقيدة في مياه المتوسط  وتعتقد أن لها منطقة اقتصادية خاصة بها وهي غير قادرة على تحديد ملامح الخريطة البحرية الخاصة بها مع اليونان وقبرص".

وأكمل أحمد أبو الغيط:"  تركيا متواجدة في إطار جغرافي ضيق للغاية وفتحت شهيتهم على ثروات شرق المتوسط".

القضية معقدة .. الجامعة العربية: ننتظر طرح الأزمة الليبية على مجلس الأمن




قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إننا ننتظر خطوات طرح الأزمة الليبية على مجلس الأمن لإصدار قرار يتبنى الإطار العام في مؤتمر برلين ويطلق المسارات بهذا المفهوم.


وأضاف أحمد أبو الغيط في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كل مشارك في الأزمة الليبية له مصالح في ليبيا".


وتابع أحمد أبو الغيط: "الأزمة الليبية معقدة للغاية وكل طرف من المشاركين  في الأزمة له مصالحه".


ولفت أبو الغيط: "وثيقة برلين تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار، وحل التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة في ليبيا وإطلاق عملية عسكرية في صورة تفاعل عسكري لتأسيس منظومة عسكرية جديدة، وإنشاء حكومة جديدة".


وأكمل أبو الغيط: "تم تكليف المبعوث الأممي في ليبيا بالتحرك مع الأطراف للتوصل إلى تفاهم لتثبيت وقف إطلاق النار ويتبعه بدء العملية السياسية".



أحمد أبو الغيط: الأرض العربية لا يجب أن تكون محط تنافس للقوة الدولية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه بعد مقتل قاسم سليمانى، قامت بعض الدول ينصح إيران بالتهدئة.

وأضاف أبو الغيط، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الأيام المقبلة سنعلم ماذا سيحدث وذلك بعد أن قامت ايران بضرب صواريخ تجاه بعض السفارات الأمريكية.

وأشار إلى أن الفترة الحالية هى فترة تهدئة معلقًا " هل ستستمر التهدئة أم هذا ما ستعرفه فى المستقبل".

وأكمل الامين العام لجامعة الدول العربية حديثه "مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها في المنطقة"، مضيفا: "وحتى في القضية الليبية  كان يشغلني أن الحدود المصرية الغربية تتعرض إلى انتهاكات واختراقات وبالفعل تعرضت لتلك الانتهاكات في 2015، وكل تلك الانتهاكات توقفت بسبب قوة تأمين الحدود المصرية".

وأكد "لا أرى خطرا في وجود صدام واسع في شرق البحر الأبيض المتوسط جراء كل التوترات التي نشهدها".

ولفت أحمد أبو الغيط، إلى أن  الأرض العربية لا يجب أن تكون محل تنافس للقوة الدولية، فيجب على الولايات المتحدة وإيران عليهم أن يتوقف عما يفعلونه" .





أحمد أبو الغيط: لأول مرة يتم تزويد مقاتلات مصرية بالوقود في الجو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الدولة تقدم خدمات مميزة للمواطنين، كمبادرة فيروس سي وعلاج المرأة وغيرها من المبادرات التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف أحمد أبو الغيط، في حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع في مصر يلاحظ المجهودات التي تتم بمجال الطرق.


وأشار أحمد أبو الغيط، إلى أن القدرة الاقتصادية النامية فى الطرق والكهرباء والموانئ تنعكس على التنمية.


ولفت أحمد أبو الغيط، إلى أن القدرة العسكرية قادرة على الحفاظ على جميع المصالح، وأن قاعدة محمد نجيب وبرليس، و"قادر 2020" تؤكد أن مصر قادرة على الحفاظ على مصالحها وتعكس قوتها.

وكشف أحمد أبو الغيط، عن أنه لأول مرة يتم تزويد مقاتلات مصرية بالوقود فى الجو، وأن هناك وضعا جديدا يحدث فى مصر.






















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