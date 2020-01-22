أبو الغيط يكشف تفاصيل وثيقة برلين لحل أزمة ليبيا ويحكي ما حدث بالغرف المغلقة

أبو الغيط: تركيا لا تستطيع إعاقة مصالح دول شرق المتوسط ..فيديو

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأداء التركي صوته عال ولكن هناك حقائق على الأرض، على رأسها حماية الاتحاد الأوروبي لمصالح كلا من اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

وأضاف أحمد أبو الغيط، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فرنسا أرسلت لأول مرة منذ 5 أعوام حاملة الطائرات شارل ديجول إلى شرق المتوسط لمتابعة الأوضاع في شرق المتوسط وتوجه هذه الرسالة إلى تركيا.

وتابع أحمد أبو الغيط، "إسرائيل متواجدة في المنطقة وهي قوة عسكرية مؤكدة في شرق المتوسط، وهناك إمكانات مصرية في تسييل الغاز في المنطقة".

وأكمل أبو الغيط "تركيا لا تستطيع إعاقة دول شرق المتوسط رغم صوتها العالي والتهديدات"، مضيفا "وثيقة برلين تستهدف حل التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة في ليبيا وإطلاق عملية عسكرية في صورة تفاعل عسكري لتأسيس منظومة عسكرية جديدة، وإنشاء حكومة جديدة".





وأكمل أبو الغيط: "تم تكليف المبعوث الأممي في ليبيا التحرك مع الأطراف للتوصل إلى تفاهم لتثبيت وقف إطلاق النار ويتبعه بدء العملية السياسية".