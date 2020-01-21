أبو الغيط يكشف تفاصيل وثيقة برلين لحل الأزمة الليبية.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن وثيقة مؤتمر برلين بها 55 بند تعالج 3 محاور رئيسية سواء في المحور السياسي والاقتصادي والأمني وحقوق الإنسان في ليبيا.





وأضاف أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وثيقة برلين تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار.





وتابع أبو الغيط:" الوثيقة تستهدف حل التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة في ليبيا وإطلاق عملية عسكرية في صورة تفاعل عسكري لتأسيس منظومة عسكرية جديدة، وإنشاء حكومة جديدة".





وأكمل أبو الغيط:" تم تكليف المبعوث الأممي في ليبيا التحرك مع الأطراف للتوصل إلى تفاهم لتثبيت وقف إطلاق النار ويتبعه بدء العملية السياسية".





ولفت أبوالغيط: " العالم الغربى والاتحاد الأوروبي أظهر اهتماما كبيرا بإنهاء الأزمة الليبية للمحافظة على مصالحهم".



