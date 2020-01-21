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أبو الغيط يكشف تفاصيل وثيقة برلين لحل الأزمة الليبية.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:32 م
أحمد ابو الغيط
أحمد ابو الغيط
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هاني حسين

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن وثيقة مؤتمر برلين بها 55 بند تعالج 3 محاور رئيسية سواء في المحور السياسي والاقتصادي والأمني وحقوق الإنسان في ليبيا.


وأضاف أحمد أبو الغيط في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وثيقة برلين تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار.


وتابع أبو الغيط:"   الوثيقة تستهدف حل التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة في ليبيا وإطلاق عملية عسكرية في صورة تفاعل عسكري لتأسيس منظومة عسكرية جديدة، وإنشاء حكومة جديدة".


وأكمل أبو الغيط:" تم تكليف المبعوث الأممي  في ليبيا التحرك مع الأطراف  للتوصل إلى تفاهم لتثبيت وقف إطلاق النار ويتبعه بدء العملية السياسية".


ولفت أبوالغيط: "العالم الغربى والاتحاد الأوروبي أظهر اهتماما كبيرا بإنهاء الأزمة الليبية للمحافظة على مصالحهم".


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