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أبو الغيط: قادة مؤتمر برلين رفضوا ما تفعله تركيا في ليبيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:43 م
أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
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البهى عمرو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الفرنسي والجامعة العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الالمانية رفضوا ما تقوم به تركيا فى ليبيا.


وأضاف أبو الغيط، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تركيا كان رأيها مختلفا عن جميع الدول وذلك خلال مؤتمر برلين.


وأشار أحمد أبو الغيط، إلى أن تركيا تحدثت فى الاجتماع بأن هناك اعتداء على حكومة الوفاق الشرعية وآخرون يرون أنها غير شرعية.


وأكد أن المستشارة الألمانية ميركل تحدثت عن أن البعض يري حكومة الوفاق شرعية. ولفت أحمد أبو الغيط، إلى أن وثيقة برلين شملت 55 بندا، والجميع ملتزم بتنفيذ بنودها.


وأكمل أحمد أبو الغيط:"  ألمانيا رأت ضرورة إشراك كل الأطراف صاحبة الاهتمام بالشأن الليبي وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والدول المعنية والجامعة العربية".


ولفت أبو الغيط:"  ألمانيا رأت إشراك مصر في مفاوضات برلين لأن مصر على الحدود مع ليبيا،  ومصر يهمها تأمين حدودها من الإرهاب نظرا لوجود مليشيات إرهابية كثيرة في ليبيا".

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