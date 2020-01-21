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أبو الغيط: مؤتمر برلين تبنى رؤية الأطراف المشاركة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:41 م
أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
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البهى عمرو
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مؤتمر برلين تبنى رؤية الأطراف المشاركة لتكون الرؤية الدولية المتفق عليها.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن من يرفض التعامل مع المواثيق أو الالتزام بها سيتم توقيع عقوبة عليها.

وأشار أحمد أبو الغيط، إلى أن ألمانيا عضو بمجلس الأمن حاليًا و بالتالى تستطيع طرح وثيقة برلين على الدول الأعضاء  بالمجلس.

وأكد أحمد أبو الغيط، أن جميع الدول اتفقت على عدم التدخل فى الشأن الليبي وعدم ارسال ميليشيات إرهابية أو جماعات مسلحة إلى ليبيا.

ولقت أحمد أبو الغيط، إلى أن الجميع اتفق على وقف القتال فى ليبيا وعودة الأطراف للمفاوضات و الموافقة على الأفكار التي طرحها غسان سلامة.
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