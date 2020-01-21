أبو الغيط: بوتين ألقى بقفازه في وجه الجميع خلال اجتماع برلين

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه نتج عن اجتماع برلين شقان هما المتابعة السياسية ووقف إطلاق النار، موضحًا أنه سيكون هناك متابعة لكيفية الإشراف على وقف إطلاق النار.

وأضاف أبو الغيط، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس بوتين القى بقفازه فى وجه الجميع، وقال " ما كان لنا أن نمضي فى الـ 9 أعوام الأخيرة فى فوضى بليبيا " .

وأشار إلى أن يوتين حمل أطرافا غربية وامريكا المسؤولية لما يحدث فى ليبيا منذ 9 سنوات ماضية.

وكشف أبو الغيط أن فرنسا وبريطانيا وأمريكا فى 2011 أصدرت قرارا من مجلس الأمن كان سبب سقوط النظام الليبي.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه قال خلال كلمته أنه يتفهم تماما ما تحدث به بوتين حيث تحدث عن تدخلات حلف الأطلسي.

ولفت إلى أن روسيا استخدمت حق الفيتو عدة مرات فى سوريا لمنع تكرار سيناريو ليبيا.