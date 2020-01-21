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توك شو

أبو الغيط: تركيا ترتدي جاكيت بأحزمة وتصرفاتها في شرق المتوسط تهدد القانون الدولي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:21 م
أحمد ابو الغيط
أحمد ابو الغيط
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هاني حسين

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه في يوم 8 يناير تم توقيع اتفاقية بين روسيا وتركيا على خط غاز قادم من  أذربيجان عبر الأراضي الروسية وتركيا وصولا إلى بلغاريا وشرق أوروبا.

وأضاف أحمد أبو الغيط في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تركيا تجد  نفسها  في وضع  وكأنها شخص يرتدي جاكيت مربوط بأحزمة   لأن أوضاعها الجغرافية فرضت عليها  اتفاقيات تعطي الجيران تركيا  حقوق ومصالح.


وتابع أبو الغيط:"  تركيا تقول ان مصالحها مقيدة في مياه المتوسط  وتعتقد أن لها منطقة اقتصادية خالصة بها وهي غير قادرة على تحديد ملامح الخريطة البحرية الخاصة بها مع اليونان وقبرص".


وأكمل أحمد أبو الغيط:"  تركيا متواجدة في إطار جغرافي ضيق للغاية وفتحت شهيتهم على ثروات شرق المتوسط".


ولفت أبو الغيط:" قررت تركيا التعامل بتصرفات تهدد القانون الدولي وتتصدم بالاتحاد الأوروبي في شرق المتوسط".


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