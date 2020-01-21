أبو الغيط: حدود مصر البحرية واضحة.. واتفاقياتها مع كل الأطراف جعلتها في وضع مثالي

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تركيا تشتبك مع إسرائيل على مصالح في الغاز وعلى خطوط غاز ممتدة إلى أوروبا.

وأضاف أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن حدود مصر البحرية واضحة واتفاقياتها مع كل الأطراف جعلتها في وضع مثالي .

وتابع : حدود مصر واضحة وحقول الغاز المصرية متواجدة في منطقة الاستخدام الاقتصادي الخالص إلى مصر".

ولفت أحمد أبو الغيط:" تركيا تقول ان مصالحها مقيدة في مياه المتوسط وتعتقد أن لها منطقة اقتصادية خاصة بها وهي غير قادرة على تحديد ملامح الخريطة البحرية الخاصة بها مع اليونان وقبرص".

وأكمل أحمد أبو الغيط:" تركيا متواجدة في إطار جغرافي ضيق للغاية وفتحت شهيتهم على ثروات شرق المتوسط".



