أحمد أبو الغيط: الأرض العربية لا يجب أن تكون محط تنافس للقوة الدولية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه بعد مقتل قاسم سليمانى، قامت بعض الدول ينصح إيران بالتهدئة.

وأضاف أبو الغيط، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الأيام المقبلة سنعلم ماذا سيحدث وذلك بعد أن قامت ايران بضرب صواريخ تجاه بعض السفارات الأمريكية.

وأشار إلى أن الفترة الحالية هى فترة تهدئة معلقًا " هل ستستمر التهدئة أم هذا ما ستعرفه فى المستقبل".

وأكمل الامين العام لجامعة الدول العربية حديثه "مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها في المنطقة"، مضيفا: "وحتى في القضية الليبية كان يشغلني أن الحدود المصرية الغربية تتعرض إلى انتهاكات واختراقات وبالفعل تعرضت لتلك الانتهاكات في 2015، و كل تلك الانتهاكات توقفت بسبب قوة تأمين الحدود المصرية".

وأكد " لا أرى خطرا في وجود صدام واسع في شرق البحر الأبيض المتوسط جراء كل التوترات التي نشهدها".

ولفت أحمد أبو الغيط، إلى أن الأرض العربية لا يجب أن تكون محل تنافس للقوة الدولية، فيجب على الولايات المتحدة وإيران عليهم أن يتوقف عما يفعلونه" .