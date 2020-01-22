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أحمد أبو الغيط: لأول مرة يتم تزويد مقاتلات مصرية بالوقود في الجو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:05 ص
أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
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البهى عمرو

 قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الدولة تقدم خدمات مميزة للمواطنين، كمبادرة فيروس سي وعلاج المرأة وغيرها من المبادرات التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف أحمد أبو الغيط، في حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع في مصر يلاحظ المجهودات التي تتم بمجال الطرق.


وأشار أحمد أبو الغيط، إلى أن القدرة الاقتصادية النامية فى الطرق والكهرباء والموانئ تنعكس على التنمية.


ولفت أحمد أبو الغيط، إلى أن القدرة العسكرية قادرة على الحفاظ على جميع المصالح، وأن قاعدة محمد نجيب وبرليس، و"قادر 2020" تؤكد أن مصر قادرة على الحفاظ على مصالحها وتعكس قوتها.

وكشف أحمد أبو الغيط، عن أنه لأول مرة يتم تزويد مقاتلات مصرية بالوقود فى الجو، وأن هناك وضعا جديدا يحدث فى مصر.


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