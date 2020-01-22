مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب وقت ممكن

دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في ليبيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن مما يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.





وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماع حول نتائج قمة برلين إن "أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".





ومن المقرر أن تتشكّل اللجنة العسكرية التي تمّ الاتفاق على تشكيلها في قمة برلين 5 أعضاء يمثّلون الجيش الوطني الليبي وخمسة أعضاء يمثلون حكومة طرابلس.



