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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين بالأقصى ويعتقل مدنيين

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:21 م
الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
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أ ش أ
أصيب شاب وسيدة بالرصاص واعتقل آخر، اليوم /الجمعة/، عقب مهاجمة شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المصلين وقمعهم، خلال تأديتهم صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك وباحاته.

وأفادت مصادر فلسطينية أن عناصر من قوات الاحتلال والشرطة، هاجمت المصلين وأطلقت عليهم الأعيرة المطاطية، واعتدت على بعضهم بالضرب، وأجبرتهم على الخروج من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ما أدى إلى إصابة شاب "18 عاما" ، وسيدة أخرى، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أن الاحتلال اعتقل الشاب مراد مسك، بعد الاعتداء على الشبان الذين كانوا يوزعون المأكولات والمشروبات الساخنة على المصلين قرب باب حطة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت "الأقصى" عقب انتهاء صلاة الفجر مباشرة، واعتدت على المصلين بشكل وحشي. 

فيما قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أجبرت المصلين على التوجه مشيا على الأقدام في ظل الأجواء الماطرة وشديدة البرودة للوصول الى المسجد الاقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وكانت فعاليات القدس قد دعت إلى إحياء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، من أجل التصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويده والسيطرة عليه.
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