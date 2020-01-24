باكيا.. أشرف بن شرقي يخرج من تشكيل مباراة مازيمبي للإصابة

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وأصيب بن شرقي في إحماء الفريق قبل انطلاق المباراة، ليخرج من الملعب باكيًا، ويعلن بعدها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن استبداله بـ"زيزو" في تشكيل الزمالك للمباراة والتي تنطلق بعد قليل (9 مساء).





وضم تشكيل الزمالك :

محمد ابو جبل فى حراسة المرمي.

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام فى خط الدفاع .

طارق حامد - فرجاني ساسي -زيزو - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - يوسف اوباما في خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

خرج صانع الألعاب المغربي، أشرف بن شرقيمن تشكيل نادي الزمالك مصابا، خلال مباراته امام نظيره نادي تي بي مازيمبي الكونغولي ، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.