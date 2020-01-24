هزيمة لـ أردوغان في عقر داره.. المحكمة الدستورية تلغي مرسوما رئاسيا للمرة الأولى

ذكر موقع "أحوال" التركي أن المحكمة الدستورية التركية قضت بإلغاء مواد بمرسوم رئاسي أصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انتخاب أردوغان رئيسًا للجمهورية في نظام حكم رئاسي في يونيو 2018.





وأوضح الموقع أن أردوغان أصدر المرسوم المذكور عقب انتخابه مباشرة، وتضمن مواد حول الهيكل التنظيمي لرئاسة الجمهورية.













وقدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب التركية المعارضة، طعنًا على المرسوم أمام المحكمة الدستورية، التي أصدرت قرارها اليوم بإلغاء بعض مواده.





من جانب آخر، رفضت المحكمة الدستورية طعنًا من حزب الشعب الجمهوري على مادة تسمح لوزارة الثقافة والسياحة بدفع مبالغ لشركات تقدم خدمات الدعاية في الخارج مقدمًا.