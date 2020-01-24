غدا.. "الأزهر وقضايا الوطن" و"وسائل التواصل الاجتماعي" ندوتان للأزهر في معرض الكتاب

يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدا السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، ندوة بعنوان "دور الأزهر الشريف في قضايا الوطن"، بحضور الدكتور عبدالمقصود باشا، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتور ناجح إبراهيم، ويدير الندوة الدكتور حسام شاكر مدرس الإعلام بجامعة الأزهر.





كما يعقد جناح الأزهر أيضًا في الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع"، يناقشها الكاتب الصحفي خالد البرماوي، و الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، والمهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، ويدير الندوة محمد عبدالقادر صاحب صفحة "الباشمذيع" على فيس بوك.





جدير بالذكر أن الأزهر الشريف يشارك -للعام الرابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.