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أخبار العالم

روسيا توصي رعاياها بالامتناع عن السفر إلى الصين إثر فيروس كورونا

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:08 م
روسيا توصي رعاياها
روسيا توصي رعاياها بالامتناع عن السفر إلى الصين بسبب كورونا
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أ ش أ
أوصت الوكالة الفيدرالية للسياحة في روسيا "روس توريزم" اليوم الجمعة، المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى جمهورية الصين الشعبية بهدف السياحة، وذلك على خلفية حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت الوكالة في بيان: "الوكالة الفيدرالية للسياحة، توصي المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى جمهورية الصين الشعبية بهدف السياحة، حتى استقرار الوضع الوبائي في البلاد"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في أواخر شهر ديسمبر، عن حدوث حالات التهاب رئوي من أصل غير معروف بمدينة ووهان، كما أشارت مصادر إلى أن حالات الإصابة نسبت إلى المأكولات البحرية.

وأثبت الخبراء أن العامل المسبب للمرض كان نوعا جديدا من فيروس كورونا الجديد "إن سي أو في".

وبحسب أحدث البيانات، فقد تجاوز عدد الأشخاص المصابين في البلد بأكمله 830 شخصا، حيث توفي 26 مصابا، 24 منهم في مقاطعة هوبي، واثنان خارجها.

وصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.
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