شاهد.. لحظة إصابة بن شرقي قبل مباراة الزمالك ومازيمبي

تعرض أشرف بن شرقي، لاعب وسط الزمالك، لإصابة في العضلة الضامة أثناء الإحماء قبل مباراة الزمالك ومازيمبي.





وسقط بن شرقي على الأرض، وقام الجهاز الطبي بالكشف عليه وتأكد غيابه عن المباراة، على أن يبدأ أحمد سيد زيزو بدلا منه.





وانتهى الشوط الأول الذي يجمع الزمالك ومازيمبي باستاد السلام بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وضم تشكيل الزمالك :

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام فى خط الدفاع .

طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - يوسف اوباما في خط الوسط.