اليوم.."الأزهر وقضايا الوطن" و"وسائل التواصل الاجتماعي" ندوات الأزهر بمعرض الكتاب

يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت في تمام الواحدة والنصف ظهرا، ندوة بعنوان "دور الأزهر الشريف في قضايا الوطن"، بحضور د عبد المقصود باشا، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية

بجامعة الأزهر، والكاتب الصحفي أ.ناجح إبراهيم، ويدير الندوة د.حسام شاكر، مدرس الإعلام بجامعة الأزهر.

كما يعقد جناح الأزهر أيضًا في تمام الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع"، يناقشها الكاتب الصحفي خالد البرماوي، و الخبير الإعلامي د. ياسر عبد العزيز، والمهندس وليد

حجاج، خبير أمن المعلومات، ويدير الندوة أ. محمد عبد القادر، صاحب صفحة "الباشمذيع" على فيس بوك.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.