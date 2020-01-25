AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اليوم.."الأزهر وقضايا الوطن" و"وسائل التواصل الاجتماعي" ندوات الأزهر بمعرض الكتاب

السبت 25/يناير/2020 - 09:00 ص
جناح الازهر بمعرض
جناح الازهر بمعرض الكتاب
Advertisements
محمود ضاحي

 يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت  في تمام الواحدة والنصف ظهرا، ندوة بعنوان "دور الأزهر الشريف في قضايا الوطن"، بحضور  د عبد المقصود باشا، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية
بجامعة الأزهر، والكاتب الصحفي أ.ناجح إبراهيم، ويدير الندوة د.حسام شاكر، مدرس الإعلام بجامعة الأزهر.



 كما يعقد جناح الأزهر أيضًا في تمام الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع"، يناقشها الكاتب الصحفي خالد البرماوي، و الخبير الإعلامي د. ياسر عبد العزيز، والمهندس وليد
حجاج، خبير أمن المعلومات، ويدير الندوة أ. محمد عبد القادر، صاحب صفحة "الباشمذيع" على فيس بوك.



 ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

Advertisements

ترشيحاتنا

لازم نصبر.. حازم إمام : حسام البدري صعبان عليا

شاهد.. الأمير تشارلز يزور قبر جدته في القدس

صورة تفضح أمير قطر السابق.. شاهد ظهور زجاجة ويسكي إلى جانبه

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 19 قتيلا و922 جريحا

نادي الميريا الإسباني وتركي ال شيخ في مركز شباب العزيزية.. فيديو

أهم الاخبار.. تفاصيل اتهام عايدة رياض بالدعارة.. حقيقة التنازل عن تردد الفضائية المصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية