مواعيد مقابلات المرشحين للعمل بمنظومة امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء عقد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي لها ، أنه بالنسبة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية ، تبدأ المقابلات من يوم الأحد 2 فبراير 2020 حتى 6 فبراير 2020
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وقالت وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم ، أن من سيتخلف عن الحضور في المواعيد المحددة سيعرض نفسه للمساءلة .
وفيما يتعلق بطلاب الثانوية العامة 2020، فقد بدء التسجيل الفعلي بالاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 ابتداء من يوم السبت 4/1/2020.
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار متابعة نسب التسجيل على الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020، مؤكدةً أنه قد تم إخطار المديريات بسرعة تسليم الطلاب الإيميل وكلمة السر الخاصة بعملية التسجيل.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020 ، والدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.