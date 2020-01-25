AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مواعيد مقابلات المرشحين للعمل بمنظومة امتحانات الثانوية العامة

السبت 25/يناير/2020 - 05:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياســمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء عقد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي لها ، أنه بالنسبة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية ، تبدأ المقابلات من يوم الأحد 2 فبراير 2020 حتى 6 فبراير 2020 

وقالت وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم ، أن من سيتخلف عن الحضور في المواعيد المحددة سيعرض نفسه للمساءلة .

وفيما يتعلق بطلاب الثانوية العامة 2020، فقد بدء التسجيل الفعلي بالاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 ابتداء من يوم السبت 4/1/2020.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار متابعة نسب التسجيل على الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020، مؤكدةً أنه قد تم إخطار المديريات بسرعة تسليم الطلاب الإيميل وكلمة السر الخاصة بعملية التسجيل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020 ، والدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.
مواعيد مقابلات المرشحين للعمل بمنظومة امتحانات الثانوية العامة
مواعيد مقابلات المرشحين للعمل بمنظومة امتحانات الثانوية العامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية.. 16 ديسمبر

التعليم: تحرير الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة.. 4 يناير

بدء امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو .. والدور الثاني 15 أغسطس

«التعليم» تكشف ملابسات تغيير مدير إدارة الامتحانات بشكل مفاجئ

التعليم: مقابلات المرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 في إجازة نصف العام

إعادة فتح باب الترشح لرئاسة لجان الثانوية العامة 2020 حتى 19 يناير

ترشيحاتنا

تعرف على موعد المباراة المقبلة لـ الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

مباراة دفاعية عشوائية.. نبيل الحلفاوي يعلق علي مباراة الزمالك امام مازيمبي

بعد التحقيق مع فادي الهاشم.. تحرك جديد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم

بسبب الشخير.. أم تكتشف إصابة طفلها بالسرطان

صورة تفضح أمير قطر السابق.. شاهد ظهور زجاجة ويسكي إلى جانبه

الزمالك يتعادل مع مازيمبي سلبيا والغربان تتأهل إلى دور الثمانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية

بشعر أشقر.. شاهد| زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره

صورة تفضح أمير قطر السابق.. شاهد ظهور زجاجة ويسكي إلى جانبه