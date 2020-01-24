ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 6 قتلى

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وفاة 6 أشخاص، وفق معلومات أولية، جراء زلزال ألازيغ في تركيا ، وفقا لوكالة "الأناضول" الحكومية.





من جانبه أكد والي ألازيغ، وصول 225 مصابا إلى المستشفيات بينهم 2 بحالة حرجة إثر الزلزال الذي ضرب تركيا.





وكان وزير الداخلية التركي أعلن وقوع إصابات جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد، ووفاة 4 مواطنين.





وكشف الوزير سليمان صويلو عن أضرار بالغة للزلزال، مؤكدا تضرر عدد كبير من المباني في المناطق والقرى.





بينما أشارت وسائل إعلام تركية إلى انهيار عدد من المباني نتيجة الزلزال الذي بلغت شدته نحو 6.8 درجة على مقياس ريختر.





وفي وقت سابق ، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.





وأضاف المركز أن هزات ارتدادية ناتجة عن الزلزال، طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل.