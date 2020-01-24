الحلم.. أغنية جديدة لوزارة الداخلية تكشف عن المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة.. فيديو

أنتج قطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، أغنية بعنوان «الحلم»، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، والتي تبرز حجم المشروعات العملاقة التى نفذتها الدولة خلال الفترة السابقة، ودور رجال الشرطة فى حماية ممتلكات ومقدرات الوطن، والدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة في سبيل مكافحة الجريمة وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، والتضحيات التي يقدمونها لحماية الوطن والشعب.





"الحلم" يغنيها مؤمن خليل، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك.



