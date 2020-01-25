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منوعات

شاهد .. كيف واسى زوج وفي زوجته بعد إصابتها بسرطان المخ للمرة الثانية

السبت 25/يناير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

الوفاء كلمة وفعل تلك التوصيفات تجسدت في زوج مخلص كان يواسي وهي تصارع مرض سرطان المخ للمرة الثانية، بأغنية تصف حبه لها بصوت العذب.


وأزاح "راي سينجلتون" البالغ من العمر 30 عامًا الدموع عن زوجته روزلين، 37 عامًا، اللذان يعيشان في تشارلوت بولاية نورث كارولينا، بعد تشخيصها بمرض سرطان المخ للمرة الثانية.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تم تشخيص الزوجة لأول مرة بنوع عدواني من سرطان الدماغ في عام 2013.


وكانت شفيت من المرض في الوقت الذي التقى فيه زوجها الحالي في عام 2016 و اللذان تزوجا في عام 2018.


وبشكل مأساوي، في أكتوبر الماضي، تلقت الزوجة تشخيصها الذي يفيد بإصابتها للمرة الثانية وهي تكافح المرض منذ ذلك الحين، حيث  قالت إن زوجها "يجعلها على ما يرام".


جاء الفيديو الرائع الذي تمت مشاركته لأول مرة بموقع انستجرام كوسيلة للزوج لتهدئة مخاوف زوجته والحفاظ على هدوئها أثناء خضوعها لعملية جراحية ثانية في المخ.


وأفادت الصحيفة أن مقطع الفيديو لقى  أكثر من 17 مليون مشاهدة ولفت انتباه المغني دانييل قيصر الذي رشح لجائزة جرامي.


ويظهر الزوج عبر الفيديو المؤثر هو يعزف على البيانو ويغني اغنية  Get You للمطرب دانييل قيصر. 


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