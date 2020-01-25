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رياضة

جهاد جريشة: أنا رقم 1 فى مصر.. وعايز ألعب كأس عالم.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 04:16 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
قال الحكم الدولى جهاد جريشة ، إن جمال الغندور، الرئيس الحالى للجنة الحكام، اتفق مع عصام عبدالفتاح، العضو السابق بالجبلاية ، على إبعاده عن مونديال 2022.

وأضاف جهاد جريشة، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن عصام عبدالفتاح وجمال الغندور، لم يتفقا إلا مرة واحدة فى حياتهم، وكان هذا الإتفاق على إبعادي عن المونديال، مشددا :" إنهما لايريدان أن تعلو سيرتي الذاتية بمشاركتى بالمونديال المقبل".

وأوضح جهاد جريشة :" أنا رقم 1 فى مصر، منذ عام 2012، بمجهودي، ودون محاباة أو مساعدة من أحد، ولكن تم وضعى فى القائمة الدولية رقم 3، لإبعادي عن مباريات كأس العالم 2022".

وأكمل :" لم أتطرق إلى زملائى، ولى منهم كل الحب والتقدير، ولكننى أتحدث عن حقي، ماحدث ليس ضررا لى بل لمصر، أحمل الغندور وعبدالفتاح، المسئولية إذا غاب أى حكم عن مونديال 2022".

وأتم حديثه قائلا :" لم يتم تحويلي للتحقيق، وأنا مذبوح".


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